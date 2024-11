Sport e divertimento, a Napoli arriva Padelness

Napoli diventa capitale internazionale dello sport con Padelness, che, da venerdì 22 a domenica 24 novembre, dalle 10.00 alle 20.00, sarà alla Mostra d’Oltremare di Napoli (ingresso Viale Kennedy – padiglioni 4, 5 e 6). Per la prima volta in Italia viene ideata e organizzata una fiera che unisce i mondi del padel e del fitness e si rivela un progetto vincente con Marianna Perruno e Massimiliano Esofaco che sono riusciti a mettere insieme pezzi importanti e prestigiosi dei due mondi sportivi e a posizionare Napoli al centro del mondo, con il torneo FIP RISE Open femminile e maschile by MCV (montepremi di 15.000 euro) – in arrivo in città giocatori e giocatrici da 15 paesi (Italia, Spagna, Argentina, Portogallo, Georgia, Germania, Belgio, Francia, Olanda, Svezia, Gran Bretagna, Turchia, Danimarca, Estonia, Stati Uniti) – con Vida Macura Maglica, testimonial Extreme Training®️ e guest Padelness 2024; e con Jill Cooper (superjump), presenter internazionale e personaggio mediatico televisivo. Nel calendario dei tornei, in programma il torneo disputato tra gli ex calciatori di Serie A Nick Amoruso, Alessandro Budel, Emanuele Calaiò, German Denis, Mark Iuliano, Nicola Mora, Stefan Schwoch, Ivano Trotta.

A raccontare Padelness, da prospettive diverse, ci saranno lo youtuber Fabio Ferro, l’attrice e content creator Mirea Flavia Stellato e il comico Vincenzo Comunale.

Esempio virtuoso di turismo sportivo con il main partner di prestigio Frecciarossa, l’agenzia di viaggi Planet Travel e i due colossi del fitness Les Mills e Rex, Padelness è anche evento istituzionale con il patrocinio e il sostegno del Comune di Napoli – Assessorato al Turismo e alle Attività produttive e il patrocino di RAI Campania, Regione Campania, ARUS – Agenzia regionale Universiadi, CONI Campania, che ha inserito Padelness tra gli eventi ufficiali di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, USSI Campania, SUGC Sindacato Unitario Giornalisti Campania, e con le associazioni partner: Fondazione Telethon, Unicef, CIWAS Confederazione Italiana Wellness e Attività Sportive per la Salute, Side by Side – Value through diversity, Susan G Komen Italia e Actonaid. Venerdì 22 novembre, l’Unicef, in collaborazione con Padelness e con Giochi Uniti, organizza la festa “50 anni di Amore per i Bambini”, celebrando la Giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Official media partner dell’evento Radio Kiss Kiss, che sarà presente in fiera con i suoi speaker e il suo team, e avrà un’area lounge dedicata, per interviste, dirette radio, dj set e aperitivi.

La tre giorni alla Mostra d’Oltremare, rivolta a imprenditori, sportivi professionisti, appassionati, amatori e curiosi, sarà una BtoB e una BtoC del padel e del fitness. Nel padiglione 4, dedicato al fitness e al wellness, ci saranno due palchi – un palco fitness e coreography (palco Padelness /Anfra) e un palco functional e olistico (palco Jacked) – e le quattro aree tematiche “biking in silent”, “calisthenics” by Emanuele Limatola, “arti marziali” e “sleep e recovery”. Verranno proposte lezioni open, alle quali potrà accedere chiunque e, sul posto, sarà possibile prenotare presso lo stand Rhyfel la bike e la cuffia sia per l’area biking che per la walk in silent in programma domenica mattina. Il programma benessere propone un’area interamente dedicata al riposo e al recupero: l’area relax sleep & recovery, dove il dottor Loris Bonamassa e i suoi colleghi Luciano Cagno e Alessandro Sommella offriranno lezioni gratuite, svelando i segreti dei campioni. A completare il programma benessere, un convegno e un workshop esclusivi, in calendario domenica mattina. Inoltre, nelle giornate di sabato e domenica ci saranno elettromiografie live su palchi e campi da padel, commentate dai PT e preparatori atletici Giuseppe Zinno e Aldo Chiari.

Per il programma fitness, oltre a Vida Macura Maglica e Jill Cooper, saranno presenti i trainer di Les Mills Italia e i presenter Gil Lopes (glp academy e gpassè), Guillermo Gonzalez Vega (glam dance), Sergio Gallotta (fit kombat), Gennaro Setola (flyboard e body fly), Alessandro Muò – ambassador Adidas (functional), Nicola Rossi – ambassador Kappa (functional), Mihail Bordea (dinamic natural movement), Massimiliano Zinno (the pilates corner), Salvatore Nocerino (t-bow), Sergio Sgambati (pilates), Stefano Esposito (yoga), Gaia Scippa (pilates), Lorenzo Franco (functional), Luca Anzano (flowemotion), Luca Novati (muscle hiit), Luca Donadio (beatbox), Reidel Duran Leon (insany-T), i master trainer di Tamboo Fitness e i ballerini Raffaele De Simone, Alessio Cavaliere e Mery Papa (ACSI Napoli).

Il padiglione 6, dove saranno montati due campi da padel e un campo da pickleball, ospiterà aziende produttrici di campi e di coperture da padel e di attrezzi per le strutture sportive. Il padiglione 5 sarà animato dalle fasi finali dei seguenti tornei di categoria maschili e femminili: FIP RISE Open by MCV commentato dal giornalista Alessandro Lupi, a cui domenica si unirà la conduttrice Fabiola Cimminella; torneo Kiss Kiss Padel Cup di 3° categoria, torneo Givova di 4° e 5° categoria; tornei tra ex calciatori di serie A (in collaborazione con l’azienda X3 Por Tres), tornei amatoriali come quello di ipadelovers (nota realtà locale di appassionati del padel); il torneo dell’USSI; e da esibizioni tra campioni di padel e pro under 18 e tra atleti in carrozzina (organizzate da Padel Mixto).

Il programma padel propone per la prima volta clinic didattiche nelle quali il fitness incontra il padel. Alcuni dei migliori maestri nazionali e internazionali, tra i quali i maestri della Rafa Nadal Academy, Martin Echegaray Vales by Sane, Sara D’Ambrogio, saranno supportati dai personal trainer Giuseppe Zinno, Luca Novati, Andrea De Filippis, Manuela Cerbone, Gaia Scippa e Stefania Pirozzi che si occuperanno del warm up e della fase finale di stretching e postura post allenamento. Per i giocatori iscritti ad alcune clinic e sprovvisti di pale, ci sarà la possibilità di testare le pale di Reves.

Tra i campioni nazionali e internazionali di padel che disputeranno il torneo FIP RISE MCV saranno presenti la coppia Sargolini-Platania, semifinalista ai campionati italiani assoluti; l’astro nascente Giulia Dal Pozzo; Chiara Pappacena, autrice del punto decisivo per il terzo posto ai mondiali; Alessandro Tinti e Federico Galli, Jose Roman Martinez Sanchis, Adrian Naranjo Martinez, Pablo Pastor Landaburu, Juan Ignacio Rubini, Roberto Belmont Pastor, Adrian Rodriguez Manzaneque, Jairo Ajenjo Gomez, Alvaro Del Saz Garcia, Ainara Pozuelo, Valeria Atencia Basilio, Martina Parmigiani, Eugenia Guime, Lautaro Del Negro, Pablo Zalguizuri, Ignacio Gonzales e Viktor Sveenson.

In programma convegni e conferenze: “#LOFACCIOPERCHÉ” a cura di Side by Side con Angela Procida, campionessa paralimpica di nuoto e Davide Obino, atleta paralimpico di basket e padel; “Workshop: Sport e Impresa” con la partecipazione dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e dell’Ordine dei Commercialisti di Napoli; “Tutela della salute degli atleti di tennis e padel” del professore dottore Maurizio Marassi; “Approccio multigenerazionale per garantire longevità al tuo club di fitness” by Les Mills con Marco Meli e Giacomo Canessa; “Anticipare il cambiamento nella fitness industry” by REX con Raffaele Grimaldi, Matteo Morandini e Alessandro Basile; “Sport vs fitness: due mondi a confronto” con Giuseppe Zinno e Aldo Chiari; “L’importanza del sonno nello sport” con il dottore Loris Bonamassa; “Conoscere se stessi: Il giusto approccio per il raggiungimento del benessere fisico e mentale” con il confronto tra osteopati, fisioterapisti e mental coach; “L’evoluzione e i cambiamenti in vista della riforma dello sport”. SUGC (Sindacato Unitario dei Giornalisti della Campania) e USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana) hanno organizzato il convegno “Il futuro del Padel in Italia nel racconto della stampa sportiva. Le prospettive del mercato tra strategie finanziarie e formazione dei manager nei club”, che attribuirà crediti formativi ai giornalisti partecipanti.

Padelness ha il supporto di una rete di aziende eccellenze del Made in Italy: Givova (sponsor gold e partner tecnico); Matrix (sponsor), San Benedetto (sponsor), Jaked (sponsor), Sella Personal Credit (sponsor), Chiquita (partner), Nucleon 1 (partner tecnico), Stone Group (partner), Gruppo Voghera (partner), Deltronics (partner), Terme di Agnano (partner), Gallucci Cisterna dell’Olio (partner), Le Arcate (partner), Poldo Sushi (Partner).

