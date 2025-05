Premio Teresa Buonocore, al Maschio Angioino la quarta edizione in memoria della mamma coraggio

Si svolgerà martedì 13 maggio, a partire dalle 15.00, presso la Sala dei Baroni del Maschio Angioino di Napoli, la Quarta edizione del Premio Teresa Buonocore.

L’iniziativa nasce dalla volontà della figlia di Teresa, Alessandra Cuevas, ed è promossa dall’Associazione TERESA, l’Associazione Partenope Dona ODV e dalla Fondazione Silvia Ruotolo Onlus, BCC Credito Cooperativo di Napoli, con il patrocinio Regione Campania Comune di Napoli, Città Metropolitana, , Comune di Salerno, Comune di Portici, Fondazione

Pol.i.s., Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, Fondazione Una Nessuna Centomila, Cisl Napoli.

Teresa Buonocore venne uccisa, a soli 51 anni, il 20 settembre 2010, crivellata da colpi di pistola, su mandato dell’uomo che, a seguito delle sue denunce e del processo portato avanti in prima persona per i gravissimi reati di pedofilia, era stato condannato a 16 anni di carcere.

Il premio, in memoria della mamma coraggio insignita della medaglia d’oro al merito civile e alla memoria, intende promulgare la cultura della legalità e la tutela dell’infanzia e delle donne.

I PREMIATI DELL’EDIZIONE 2025

Quest’anno i premiati saranno:

• Matilde D’Errico, autrice della trasmissione televisiva Amore Criminale

• Maresciallo Emily Cannata, Arma dei Carabinieri

• Rachele Furfaro, Fondatrice e Presidente della Fondazione FOQUS e delle Scuole Internazionali Dalla Parte dei Bambini, in particolare del nido Teresa Buonocore a Napoli

• Paolo Siani, Associazione Giancarlo Siani, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria dell’Ospedale Santobono di Napoli

• Enza Rando, Senatrice della Repubblica, già Vicepresidente di Libera

• Don Mimmo Battaglia, Arcivescovo di Napoli

• Amedeo Manzo, Presidente della Banca di Credito Cooperativo di Napoli e della Federazione campana delle BCC

• Fiorella Mannoia, Presidente onoraria della Fondazione Una Nessuna Centomila

• Simona Capone, fidanzata di Santo Romano

• Lia Nunziante, imprenditrice

• Melicia Comberiati, Segretaria Generale della CISL

• Lella Palladino, Cooperativa Eva

• Andrea Carnevale, campione d’Italia e d’Europa con il Napoli

• Giuseppe De Stefano, imprenditore

Verrà inoltre assegnato un particolare premio voluto alla memoria di Fabio Postiglione, giornalista purtroppo deceduto recentemente, il cui premio sarà consegnato alla moglie.

I PROGETTI PRESENTATI DURANTE L’EVENTO

Durante la cerimonia verranno presentate due iniziative di grande rilevanza sociale:

• Lo zainetto di Teresa: un progetto a sostegno dei figli di donne vittime di violenza, che prevede borse di studio per garantire la copertura totale della retta presso l’asilo Dalla Parte dei Bambini a Napoli, grazie al contributo della Banca di Credito Cooperativo di Napoli.

• Voce contro la violenza: iniziativa nata nel novembre 2023 e gestita volontariamente da studenti del Liceo Scientifico Vittorio Veneto, in memoria delle vittime di femminicidio.

L’Associazione TERESA continuerà a promuovere la memoria e l’impegno attraverso la consegna di targhe in ricordo delle vittime di femminicidio.

I premi consisteranno in una scultura, donata dall’imprenditore Giuseppe De Stefano, che raffigura i piedi di una madre e di un bambino, simbolo di sicurezza e amore filiale, accompagnata dalla frase:

“Ci sarò ad ogni tuo passo”

Partecipano all’Evento:

– REGIONE CAMPANIA Assessore all’Istruzione Lucia FORTINI

– COMUNE DI NAPOLI Vice Sindaco Laura Lieto

– COMUNE DI PORTICI Sindaco Enzo Cuomo

– COMUNE DI SALERNO Assessore Pari Opportunità

– CITTA’ METROPOLITANA Consigliere con Delega Beni Confiscati alla Criminalità Salvatore Flocco

– QUESTURA DI NAPOLI Vice Questore Vicario della Questura di Napoli Dr. Stefano Spagnuolo

I premiati delle precedenti edizioni di cui la piccola Noemi Staiano

CONCLUSIONE DELL’EVENTO

La cerimonia si concluderà con un buffet offerto dal “Ristoratore dal Cuore Nobile” Ilario Tutucci, titolare del ristorante Il Brigante dei Sapori di Volla.