Premiato l’ex campione del Napoli Faustino Canè, Colella: “È il napoletano di Rio, presto la cittadinanza onoraria”

“Faustino Jarbas Canè da sempre è figlio di Partenope, è il napoletano di Rio de Janeiro, come ha ricordato Adolfo Mollichelli nel suo libro”. Sono le parole di Sergio Colella, Consigliere delegato a Sport, Giovani ed Eventi della Città Metropolitana di Napoli, che è intervenuto alla cerimonia di premiazione tenutasi questa mattina nella Sala del Consiglio comunale di Napoli in via Verdi, nel corso della quale è stata consegnata una targa di benemerenza all’attaccante sudamericano che ha indossato la maglia del Napoli calcio ed ha allenato Frattese, Turris, Afragolese, Puteolana, Juve Stabia e Ischia.

All’evento hanno preso parte il Presidente della Commissione Sport del Comune, Gennaro Esposito, i consiglieri comunali Alessandra Clemente e Salvatore Guangi, oltre al giornalista Carlo Verna. L’assessore allo Sport del Comune, Emanuela ferrante, è stata presente con un messaggio.

“È un’attenzione sentita da parte dell’Amministrazione guidata dal primo cittadino, sindaco metropolitano e presidente nazionale Anci, Gaetano Manfredi, nei confronti di Canè, che abita e vive in città già dai tempi del suo trasferimento all’ombra del Vesuvio, tant’è che è facile incontrarlo in giro per le strade o anche su un autobus urbano”, osserva l’esponente di Palazzo Matteotti.

“Il riconoscimento a Canè è prodromico alla cittadinanza onoraria che gli verrà conferita prossimamente”, annuncia Colella. La Commissione Sport del Comune ha infatti approvato, all’unanimità, l’ordine del giorno per l’attribuzione dell’onorificenza al campione brasiliano, che ora passerà al vaglio dell’assise cittadina prima di essere conferita dal Sindaco Manfredi.