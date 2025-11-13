Zootecnia italiana tra sfide e rilancio: servono politiche di lungo periodo e un nuovo patto di

Nonostante la crescita produttiva, il comparto della zootecnia italiana resta frenato da criticità strutturali e da una forte dipendenza dall’estero. E’ quanto emerso durante la tavola rotonda “Il futuro della zootecnia italiana: tra sfide economiche, nuova PAC e ricambio generazionale”, promossa da Assocarni. Esperti, rappresentanti del mondo produttivo e istituzioni hanno analizzato lo stato di salute di un comparto strategico: produzione in aumento del 6,3% nel 2024, ma tasso di autosufficienza sceso al 37%, secondo i dati CLAL.