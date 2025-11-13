3° Forum Space&Blu | Una filiera italiana per la sovranità tecnologica nazional

Dopo le prime due edizioni, il Forum Space&Blue si conferma come l’appuntamento di riferimento per l’interconnessione dei due settori strategici per la competitività del Paese.

Questo 3° appuntamento pone al centro il tema della costruzione di una filiera italiana integrata, capace di rafforzare la sovranità tecnologica nazionale attraverso innovazione, trasferimento tecnologico e sviluppo di soluzioni dual use.

L’Italia, forte di una tradizione marittima e aerospaziale riconosciuta a livello globale, ha oggi l’opportunità di esercitare una leadership internazionale nel connettere queste due economie, diventando modello di eccellenza e cooperazione nel Mediterraneo e in Europa.

In questo percorso, le best practice già individuate – a partire da quella del Polo Nazionale della Dimensione Subacquea – dimostrano in modo concreto come governance, ricerca e industria possano integrarsi con successo, generando valore e aprendo nuove traiettorie di sviluppo tecnologico, valorizzando il patrimonio imprenditoriale italiano.