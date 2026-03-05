Video

Zelenski preoccupato per effetti guerra Iran

Dopo oltre quattro anni di resistenza contro l’invasore russo a preoccupare adesso l’Ucraina sono gli sviluppi del conflitto in Medio Oriente. Una guerra che potrebbe portare gli Stati Uniti, come ha spiegato il leader di Kiev Zelensky, a ridurre la fornitura di armi e di sistemi di difesa nel caso in cui gli scontri si protraggano nel tempo.

