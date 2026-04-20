Design Week 2026: Samori (Electrolux), ‘presentiamo due novità rivoluzionarie’

“Alla Design Week Electrolux presenta due novità rivoluzionarie e rigorosamente Made in Italy: il primo il forno autopulente Pizza Expert che porterà prestazioni da pizzeria direttamente a casa e la nuova gamma di lavastoviglie che permette risultati unici grazie a prestazioni senza eguali e consumi d’acqua molto molto ridotti”. Così Carlo Samori, Pl taste director Ca South Electrolux, all’inaugurazione di ‘The Swedish Home by Electrolux’ a Porta Venezia a Milano, realizzata in occasione della Design Week 2026.