Design Week 2026: Soffientini (Electrolux Italia), ‘Dna svedese mette al centro il consumatore’

“Questo spazio straordinario, in via Melzo 12, è stato pensato per offrire un’esperienza di vicinanza al nostro Dna svedese, che pone al centro il benessere, l’armonia e l’equilibrio dell’individuo. Tecnologia e innovazione sono al servizio di questi principi” come dimostra “l’attenta osservazione del consumatore e delle sue esigenze” che precede “lo sviluppo e la realizzazione delle nuove soluzioni Electrolux. La semplicità è un prerequisito fondamentale: ogni prodotto viene pensato per ridurre la complessità dell’attività che l’utente deve svolgere”. Lo ha detto Manuela Soffientini, presidente Electrolux Italia ed Electrolux appliances e vice presidente commercial area South, partecipando all’inaugurazione di ‘The Swedish Home by Electrolux’ a Porta Venezia a Milano, realizzata in occasione della Design Week 2026.