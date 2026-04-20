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Design Week 2026: Soffientini (Electrolux Italia), ‘Dna svedese mette al centro il consumatore’

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“Questo spazio straordinario, in via Melzo 12, è stato pensato per offrire un’esperienza di vicinanza al nostro Dna svedese, che pone al centro il benessere, l’armonia e l’equilibrio dell’individuo. Tecnologia e innovazione sono al servizio di questi principi” come dimostra “l’attenta osservazione del consumatore e delle sue esigenze” che precede “lo sviluppo e la realizzazione delle nuove soluzioni Electrolux. La semplicità è un prerequisito fondamentale: ogni prodotto viene pensato per ridurre la complessità dell’attività che l’utente deve svolgere”. Lo ha detto Manuela Soffientini, presidente Electrolux Italia ed Electrolux appliances e vice presidente commercial area South, partecipando all’inaugurazione di ‘The Swedish Home by Electrolux’ a Porta Venezia a Milano, realizzata in occasione della Design Week 2026.

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