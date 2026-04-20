Clara: “Basta amori tossici, ora sono più ironica e felice”

Un nuovo capitolo artistico e personale, segnato da una “presa di posizione più ironica e felice”. L’artista, ospite del vodcast dell’Adnkronos, racconta il nuovo singolo ‘PrimaDonna’ e ripercorre le tappe della sua profonda evoluzione personale e artistica: dalle difficili esperienze passate alla svolta arrivata con la terapia, che l’ha resa più forte e consapevole. “Prima ero rabbiosa e insicura, ora sono più felice”, ammette. Un dialogo in cui Clara parla della sua nuova musica, del rapporto con la fragilità e del potere dell’ironia, fino a svelare i suoi progetti futuri: un nuovo album, un ritorno alla recitazione e un’anticipazione sulla “super hit” collaborazione estiva con Sangiovanni.