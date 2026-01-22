XXIV rapporto Inps, Fava: “Istituto solido, rinnovare alleanza con imprese”

Produttività al centro per sostenere il sistema previdenziale italiano: nel 2024 gli occupati sono 24,2 milioni e il tasso di occupazione ha raggiunto il 63%, un massimo storico. Tuttavia, persistono divari territoriali, di genere e generazionali che richiedono un’attenzione particolare, soprattutto alla luce della transizione demografica. La sede romana di Confindustria ha ospitato la presentazione del XXIV Rapporto annuale Inps, realizzato con la collaborazione della confederazione delle imprese. Il presidente dell’Istituto di previdenza Gabriele Fava ha illustrato non solo i dati che fotografano la solidità dell’Inps ma anche le iniziative da mettere in campo per sostenere l’evoluzione del welfare italiano alla luce delle trasformazioni economiche, sociali e demografiche in atto. Fondamentale in questo contesto è il rinnovamento dell’alleanza con il tessuto produttivo del Paese.