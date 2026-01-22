Witkoff e Kushner da Putin, incontro chesto da Mosca

Gli Usa cercano di stringere i tempi dei negoziati sull’Ucraina con incontri in programma nelle prossime ore sui due fronti. Il presidente Donald Trump oggi a Davos vede Volodymyr Zelensky, mentre l’inviato speciale Steve Witkoff, accompagnato da Jared Kushner, sarà in Russia ad incontrare per la settima volta in meno di un anno Vladimir Putin.
