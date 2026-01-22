Video

Witkoff e Kushner da Putin, incontro chesto da Mosca

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Gli Usa cercano di stringere i tempi dei negoziati sull’Ucraina con incontri in programma nelle prossime ore sui due fronti. Il presidente Donald Trump oggi a Davos vede Volodymyr Zelensky, mentre l’inviato speciale Steve Witkoff, accompagnato da Jared Kushner, sarà in Russia ad incontrare per la settima volta in meno di un anno Vladimir Putin.

Ascolta “Notizie dall’Ucraina” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/notizie-ucraina/) e su tutte le piattaforme di streaming.

Potrebbe interessarti

Ai, Berti (Rozes): “Tecnologia può combattere crimini finanziari”

Trasporti: Gibelli (Fnm), ‘tempi di attraversamento ridotti con...

Trasporti: ass. Lucente (Regione Lombardia), ‘per collegamento con...

Trasporti: Brunini (Sea), ‘tratta Malpensa-Gallarate è tassello per...

Trasporti: Caradonna (Fnm), ‘collegamento Malpensa – Gallarate è...

Trasporti: Caradonna (Fnm), ‘collegamento Malpensa – Gallarate è...

Trasporti: Rossetti (Ferrovienord), ‘collegamento Malpensa – Gallarate frutto...

Ai Festival: divulgatrice Contu, ‘gentilezza va integrata nella...

Trasporti: Brunini (Sea), ‘tratta Malpensa-Gallarate è tassello per...

Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni