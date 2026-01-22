Ai, Berti (Rozes): “Tecnologia può combattere crimini finanziari”

“Oggi l’intelligenza artificiale, unità alla migliore ricerca scientifica, può creare il più potente strumento al mondo per il contrasto dell’attività criminale finanziaria. Questo permette di intercettare rischi finanziari che prima era invisibile, una tecnologia potentissima per mettere al sicuro i nostri risparmi”. Così Jacopo Berti, amministratore delegato di Rozes, in occasione dell’Ai Festival che si è tenuto all’Università Bocconi di Milano. Un appuntamento, giunto alla sua terza edizione, organizzato da Wmf – We make future.