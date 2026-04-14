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IT: Palmieri (Assolombarda), ‘supportiamo trasformazione tecnologica imprese con ForgIA’

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“Stiamo supportando le aziende nel passaggio dalla sperimentazione all’implementazione di tecnologia, che non significa solo dotarsi di strumenti ma anche affrontare temi di governance, etici e normativi e soprattutto individuare degli use cases utili per il business. Ed è qui che Assolombarda, con il progetto ForgIA, si vuole posizionare a supporto delle imprese per creare un ecosistema in grado di organizzare i dati, di valorizzarli e di renderli disponibili per aumentare la competitività del nostro territorio”. Così Viviana Palmieri, senior professional Transizione digitale Assolombarda, intervenendo oggi all’edizione 2026 del Forum IT & Intelligence 2026, organizzata da Comunicazione Italiana a Milano.

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