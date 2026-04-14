Vinitaly 2026: bilancio più che positivo per Terre de la Custodia

La rinomata cantina vinicola Terre de la Custodia, situata nel cuore dell’Umbria, a Gualdo Cattaneo vicino a Montefalco a Perugia, fa parte del Gruppo Farchioni. Specializzata nella produzione di vini Doc e Docg, valorizza vitigni autoctoni come il Sagrantino e il Grechetto, fondendo antiche tradizioni enologiche con tecnologie moderne. La cantina ha partecipato alla 58esima edizione di Vinitaly, il Salone internazionale dei vini e dei distillati, in svolgimento negli spazi di Veronafiere dal 12 al 15 aprile 2026, confermandosi tra le realtà più dinamiche del panorama vitivinicolo italiano. Lo stand di Terre de la Custodia ha accompagnato un percorso fatto di degustazioni e confronto, rafforzando il legame con l’Umbria e un’identità in continua evoluzione.