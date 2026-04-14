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L’Italia è il Paese europeo con più case disabitate

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L’Italia è il Paese in Europa con il maggior numero di abitazioni vuote. Il dato emerge nel rapporto di Federproprietà-Censis, che quantifica in ben 8,5 milioni le case che sono in questa situazione in Italia. Si tratta solitamente di abitazioni di famiglia, in borghi dal grande valore paesaggistico e appartamenti ereditati, in paesini dell’entroterra. Un patrimonio immobiliare “bloccato”, in un Paese in cui il turismo, vale circa 237 miliardi di euro di PIL, quasi il 13% dell’intera economia nazionale.

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