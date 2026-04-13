Digitale: Gola (Open Fiber), ‘Made in Italy e rete ottica interconnessi’

“Celebriamo un Made in Italy connesso allo sviluppo della fibra ottica. Portiamo esempi di imprese molto diverse, delocalizzate, che avendo questo tipo di strutture sono riuscite a mantenere la loro posizione geografica e allo stesso tempo a produrre e vendere in località molto diverse, tessendo rapporti anche con clienti a distanza”. Così Giuseppe Gola, amministratore delegato Open Fiber, intervenendo all’incontro ‘Fibra ottica: il futuro del Made in Italy’ organizzato a Roma nell’ambito delle celebrazioni della Giornata nazionale del Made in Italy.