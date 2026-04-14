La fioritura in Trentino, magia di colori nelle valli delle mele

Una distesa di bianco e rosa copre oltre 6.500 ettari Video Adnkronos 0 comment 0 FacebookTwitterPinterestEmail Adnkronos previous post Meloni: “Agire subito su stop patto stabilità. Papa? Leader religiosi non devono fare ciò che dicono politici” Potrebbe interessarti Pet economy, un mercato che vale oltre tre... 13 Aprile 2026 Digitale: a Roma l’incontro ‘Fibra ottica: il futuro... 13 Aprile 2026 Digitale: Moretti (Moretti Design), ‘fibra ottica indispensabile per... 13 Aprile 2026 Digitale: Gola (Open Fiber), ‘Made in Italy e... 13 Aprile 2026 Nato, il soldato Rutte alla corte di Trump... 13 Aprile 2026 Giornata emofilia: Riva (Cnel), ‘valorizzare figura del medico... 13 Aprile 2026 Giornata emofilia, Miscusi (Mur), ‘verso il diploma supplement... 13 Aprile 2026 Giornata emofilia: Riva (Cnel), ‘valorizzare figura del medico... 13 Aprile 2026 Giornata emofilia, Miscusi (Mur), ‘verso il diploma supplement... 13 Aprile 2026 Giornata emofilia: Basili (Conferenza corsi laurea) ‘inserire moduli... 13 Aprile 2026