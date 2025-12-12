Video

Università, Boccardelli (Luiss): “Nuova architettura europea e centralità del pensiero critico

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico della Luiss, il rettore Paolo Boccardelli ha indicato come priorità il rafforzamento del sistema formativo e il contributo dell’Università alla definizione di una nuova architettura europea più efficiente e competitiva, nel rispetto di pluralismo e diritti. Boccardelli ha annunciato il Teaching and Learning Innovation Hub, sviluppato con Google for Education, e l’apertura di una “palestra cognitiva” dedicata alla formazione del pensiero critico. Ha inoltre ricordato il rafforzamento dell’area di studi umanistici, sottolineando che l’intelligenza artificiale «è un’opportunità se utilizzata come supporto, non come sostituto, del lavoro cognitivo».

Potrebbe interessarti

Luiss inaugura l’Anno Accademico e pone l’Europa al...

Mosca boccia il piano di pace Usa-Ucraina prima...

Sciopero generale oggi, cortei da Milano a Palermo

Longevità, Fanelli (Haleon): “Impegnati in sviluppo soluzioni per...

Palmieri Sandulli (Avvocatura dello Stato): “La Colomba della...

Zecchino (storico e politico): “Tecnologia e insidie etiche,...

A Roma la XXII edizione del Premio “Le...

Iannone (L’Alba del Terzo Millennio): “Il Premio nato...

Santoro (UniVanbitelli di Na): “Esteso da Ema uso...

Eoli (Besta): “Dimostrato da studio Comet che selumetinib...