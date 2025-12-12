Università, Boccardelli (Luiss): “Nuova architettura europea e centralità del pensiero critico

Intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico della Luiss, il rettore Paolo Boccardelli ha indicato come priorità il rafforzamento del sistema formativo e il contributo dell’Università alla definizione di una nuova architettura europea più efficiente e competitiva, nel rispetto di pluralismo e diritti. Boccardelli ha annunciato il Teaching and Learning Innovation Hub, sviluppato con Google for Education, e l’apertura di una “palestra cognitiva” dedicata alla formazione del pensiero critico. Ha inoltre ricordato il rafforzamento dell’area di studi umanistici, sottolineando che l’intelligenza artificiale «è un’opportunità se utilizzata come supporto, non come sostituto, del lavoro cognitivo».