Università: a Roma Tor Vergata la clinica oculistica temporanea ‘Campus visivo’

Arriva nelle università Campus Visivo, la clinica oculistica itinerante della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia. L’obiettivo è chiaro: abbattere le barriere economiche che impediscono agli studenti di prendersi cura della propria vista. Grazie a questo progetto, chi ha un Isee entro i 13mila euro riceverà visite e occhiali gratuiti, strumenti essenziali per studiare al meglio e prevenire patologie croniche. L’iniziativa, presentata a Roma Tor Vergata, è patrocinata dalla Regione Lazio e dal Ministero dell’università e della ricerca (Mur).

