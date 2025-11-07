Video

Tumori: Minervini (Siu), ‘con farmaci e robotica terapie più efficaci in cancro vescica’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“In ambito di oncologia medica ci sono risultati importanti usciti dal congresso europeo Esmo nel trattamento del tumore della vescica. Sono risultati” che stanno “cambiando di molto la tipologia del trattamento che, nei prossimi anni, si svilupperà ad includere farmaci di nuova generazione che daranno dei risultati più importanti, per allungare la vita di questi pazienti, e che si integreranno con la terapia chirurgica che è sempre più sviluppata in ambito robotico”. Così Andrea Minervini, consigliere nazionale della Società italiana di urologia, al Congresso nazionale Siu, intervenendo sulle ultime novità in urologia.

Potrebbe interessarti

Medicina:  Mirone (Siu), ‘attenzione urologi alla componente maschile...

Medicina:  Ficarra (Siu), ‘chirurgia robotica in urologia può...

L’industria chiede un cambio di passo all’Europa

De Niro contro Trump: “Noi americani non vogliamo...

Tumori, presentato alla Camera un report sul tumore...

Salute: Almici (FdI), ‘malattie rare e croniche al...

LUM inaugura il nuovo anno accademico: “Formazione e...

Giuliano Amato e Alberta Ferretti protagonisti dell’inaugurazione dell’anno...

LUM, Rago: “Formare eccellenze per arginare fuga dei...

LUM, Garzoni: “Raggiunta quota quattromila studenti”