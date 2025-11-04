Video

Tumori: in aumento nel Lazio, urge rafforzare prevenzione e diagnosi precoce

by Adnkronos
Sono oltre 32.000 nuovi casi di tumore e più di 46.000 ricoveri ospedalieri legati a patologie oncologiche riportati dal Registro Tumori del Lazio. Dati, che sottolineano l’impatto crescente del cancro sulla salute pubblica regionale e la necessità di rafforzare strategie di prevenzione, diagnosi precoce e continuità assistenziale dei pazienti. Questi i temi al centro, insieme a innovazione terapeutica e sostenibilità, del confronto tra esperti e istituzioni per migliorare gli outcome di cura dei pazienti oncologici, al tavolo clinico-istituzionale “Oncologia nel Lazio. Diagnosi precoce, innovazione terapeutica e sostenibilità: migliorare gli outcome di cura”, promosso da DiCo Sanità e svoltosi a Roma. 

