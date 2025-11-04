Video

Eicma 2025: Magri (Eicma), ‘esposizione sempre più internazionale, imperdibile per la filiera delle

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“L’internazionalità di Eicma è certificata dalle 50 nazioni presenti, un dato che cresce del 20% rispetto alla passata edizione, con più di 2000 marchi e 700 espositori. È dunque un’edizione sempre più internazionale e un momento imperdibile per la filiera delle due ruote. Anche le prevendite dei biglietti stanno andando benissimo, stamattina siamo a + 20% rispetto all’anno scorso, che era un anno record. Meglio di così è difficile immaginarlo”. Lo dice all’Adnkronos Paolo Magri, amministratore delegato di Eicma, alla giornata di apertura alla stampa dell’edizione 2025 dell’esposizione internazionale delle due ruote, che si aprirà al pubblico dal 6 al 9 novembre a Rho Fiera Milano.

Potrebbe interessarti

Tumori: De Lillo (Regione Lazio), ‘rete per indirizzare...

Tumori: in aumento nel Lazio, urge rafforzare prevenzione...

Eicma, MotoLive compie vent’anni, Meda ‘traguardo eccezionale’

Eicma 2025: Meda (Eicma), ‘elettrico è presenza a...

Tumori: Lena (Regione Lazio), ‘attivi da anni su...

Tumori: De Lorenzo (Favo), ‘associazioni pazienti presenti in...

Eicma, a 82esima edizione mostra ‘Desert Queens’, Meda...

Eicma, dal 4 novembre l’edizione 82, Meda ‘ci...

Digital Networks Act: occasione per raggiungere armonizzazione legislativa...

Gioco online, Zega (Codere Italia): “Con Codere.it siamo...