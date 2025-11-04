Eicma 2025: Magri (Eicma), ‘esposizione sempre più internazionale, imperdibile per la filiera delle

“L’internazionalità di Eicma è certificata dalle 50 nazioni presenti, un dato che cresce del 20% rispetto alla passata edizione, con più di 2000 marchi e 700 espositori. È dunque un’edizione sempre più internazionale e un momento imperdibile per la filiera delle due ruote. Anche le prevendite dei biglietti stanno andando benissimo, stamattina siamo a + 20% rispetto all’anno scorso, che era un anno record. Meglio di così è difficile immaginarlo”. Lo dice all’Adnkronos Paolo Magri, amministratore delegato di Eicma, alla giornata di apertura alla stampa dell’edizione 2025 dell’esposizione internazionale delle due ruote, che si aprirà al pubblico dal 6 al 9 novembre a Rho Fiera Milano.