Trump attacca ancora l’Europa: “Leader deboli”

Ancora Donald Trump contro l’Europa. Questa volta è un’intervista a Politico a fare da cornice a un nuovo attacco, diretto ai leader del Vecchio Continente, definiti “deboli” e colpevoli di non aver saputo gestire né l’immigrazione né il conflitto in Ucraina. La replica del portavoce-capo della Commissione Ue, Paula Pinho, è ferma: “Siamo orgogliosi dei nostri leader”.

Ascolta “Eurofocus” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/eurofocus/) e su tutte le piattaforme di streaming.

Estratti audio: archivio audiovisivi Adnkronos.

Musiche su licenza Machiavelli Music.