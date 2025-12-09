Video

Trump attacca ancora l’Europa: “Leader deboli”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Ancora Donald Trump contro l’Europa. Questa volta è un’intervista a Politico a fare da cornice a un nuovo attacco, diretto ai leader del Vecchio Continente, definiti “deboli” e colpevoli di non aver saputo gestire né l’immigrazione né il conflitto in Ucraina. La replica del portavoce-capo della Commissione Ue, Paula Pinho, è ferma: “Siamo orgogliosi dei nostri leader”.

Ascolta “Eurofocus” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/eurofocus/) e su tutte le piattaforme di streaming.

Estratti audio: archivio audiovisivi Adnkronos. 
Musiche su licenza Machiavelli Music. 

Potrebbe interessarti

Trump contro Zelensky: “Usano la guerra per non...

Natale 2025, quali sono i regali più acquistati

Migranti, cambia la gestione europea: superate le vecchie...

Sanità, Salutequità ricorda la necessità di un piano...

GRINS: l’economia circolare un’opportunità per le imprese italiane

Artigiano in fiera: Mantegna, ‘qui pezzo importante e...

Meritocrazia Italia incontra a Roma le principali associazioni...

Artigiano in fiera, Intiglietta (GeFi), ‘incontro tra persone...

Angelo Greco: “OpenAi condannata? Allora siamo colpevoli anche...

Cultura: premiati in Campidoglio i vincitori della XIII...