Roma, ragazza denuncia: “Violentata fuori dalla metro”

by Adnkronos
by Adnkronos

(Adnkronos) – Una ragazza di 23 anni ha denunciato di essere stata violentata da tre uomini all’uscita della metro Jonio a Roma. L’episodio sarebbe avvenuto domenica, dopo mezzanotte, fuori dalla stazione della linea B1. La giovane ha raccontato ai carabinieri di essere stata bloccata da due uomini e violentata da un terzo. I militari dell’Arma hanno avviato subito gli accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti.  

Al vaglio le telecamere di sorveglianza della zona per capire se possano fornire elementi utili alle indagini, condotte dai carabinieri e coordinate dalla procura di Roma.  

