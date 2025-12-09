Trump contro Zelensky: “Usano la guerra per non indire le elezioni”

Bentornati da Valerio Masia. Dopo Londra e Bruxelles Zelensky fa tappa a Roma. Il presidente ucraino ha incontrato Papa Leone XIV per un faccia a faccia di mezz’ora a Castel Gandolfo, prima dell’incontro a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni. Nel frattempo arriva un nuovo affondo all’Europa da parte del presidente americano Trump che non risparmia Kiev.

