Trasporti: Rossetti (Ferrovienord), ‘collegamento Malpensa – Gallarate frutto di lavoro sinergico

“L’opera porterà a un miglioramento della circolazione per quanto riguarda il Terminal 2 e l’aeroporto di Malpensa in generale. La congiunzione con la linea del Sempione garantirà un miglior collegamento con la parte nord e con tutta l’area del nord-ovest. È stato un investimento molto importante e un lavoro sinergico con la Regione Lombardia. Siamo orgogliosi di poterla finalmente inaugurare”. Lo ha detto il presidente di Ferrovienord, Pier Antonio Rossetti, all’inaugurazione del collegamento ferroviario tra il Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa e Gallarate, lungo la linea ferroviaria del Sempione. L’opera è stata promossa, coordinata e gestita da Ferrovienord, società del Gruppo Fnm.