Video

Trasporti: Caradonna (Fnm), ‘collegamento Malpensa – Gallarate è orgoglio italiano e lombardo’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Per il collegamento Malpensa – Gallarate, pari a quasi 5 chilometri di tratta, sono stati investiti circa 264 milioni di euro. Gran parte dell’intervento è stato fatto in gallerie artificiali e naturali, nel pieno rispetto del contesto ambientale. È un’opera motivo di grande orgoglio italiano e lombardo”. Così Fulvio Caradonna, consigliere delegato di Fnm, all’inaugurazione del nuovo collegamento ferroviario tra il Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa e Gallarate, lungo la linea ferroviaria del Sempione. Un’opera promossa, coordinata e gestita da Ferrovienord, società del Gruppo Fnm e realizzata in tempo per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026.

Potrebbe interessarti

Witkoff e Kushner da Putin, incontro chesto da...

Ai, Berti (Rozes): “Tecnologia può combattere crimini finanziari”

Trasporti: Gibelli (Fnm), ‘tempi di attraversamento ridotti con...

Trasporti: ass. Lucente (Regione Lombardia), ‘per collegamento con...

Trasporti: Brunini (Sea), ‘tratta Malpensa-Gallarate è tassello per...

Trasporti: Caradonna (Fnm), ‘collegamento Malpensa – Gallarate è...

Trasporti: Rossetti (Ferrovienord), ‘collegamento Malpensa – Gallarate frutto...

Ai Festival: divulgatrice Contu, ‘gentilezza va integrata nella...

Trasporti: Brunini (Sea), ‘tratta Malpensa-Gallarate è tassello per...

Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni