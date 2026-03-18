Trabucchi (Assonime), ‘principio di derivazione fondamentale per disciplina reddito d’impresa’

“Il principio di derivazione è fondamentale per la disciplina del reddito di impresa, per vari motivi, anzitutto la comodità: il nostro Tuir – Testo Unico delle Imposte sui Redditi non ha tutti i presìdi di cui oggi sono dotati i principi contabili, sia internazionali sia nazionali, governati da organismi terzi e autonomi, che ci danno grande garanzia. In secondo luogo la semplicità: la gestione del doppio binario contabile e fiscale è sempre molto complessa e foriera di dubbi, possibili errori o contestazioni in sede di accertamento e necessità di ricostruzione storica. Anche dal punto di vista della tenuta costituzionale, una derivazione garantisce una migliore rispondenza delle regole di determinazione del reddito all’utile distribuibile e quindi, in una parola, una migliore rispondenza al principio di capacità contributiva”. A dirlo Alberto Trabucchi, Condirettore Generale e Direttore Fiscalità d’Impresa, Assonime, in occasione dell’Ey Tax Talk 2026, l’evento di EY che fornisce una panoramica dei principali temi di attualità in materia di fiscalità d’impresa, con un approfondimento sulle novità introdotte dalla riforma fiscale e dalla Legge di Bilancio, nonché sui più recenti sviluppi in ambito di fiscalità internazionale, organizzato a Roma.