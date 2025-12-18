Terzo settore: Piemonte (Moby Dick ETS), “un processo partecipativo diretto per coinvolgere i

“Attraverso il Terzo Settore vogliamo costruire un processo partecipativo diretto, capace di coinvolgere i giovani nei processi decisionali della Pubblica Amministrazione e di trasformare i bisogni reali dei territori in politiche condivise, efficaci e durature”: così il presidente di Moby Dick ETS Francesco Piemonte presenta il progetto nazionale “Co-programmare con i giovani”, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che nel 2026 toccherà tutte le regioni italiane per rafforzare il ruolo delle nuove generazioni nelle politiche giovanili.