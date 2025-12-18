Video

Terna, entro il 2025 operative infrastrutture per 800 mln di euro

by Adnkronos
Entro il 2025 Terna prevede di avviare in esercizio infrastrutture di sviluppo per circa 800 milioni di euro. Nello stesso anno, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e gli Assessorati regionali competenti hanno dato il via libera a 36 nuovi interventi distribuiti su tutto il territorio nazionale, per un investimento complessivo di 1 miliardo di euro. Parallelamente alle nuove opere, il Gruppo guidato dall’ad e dg Giuseppina Di Foggia ha elaborato un Piano di Sicurezza che individua azioni mirate alla prevenzione e alla riduzione dei disservizi, mediante l’adozione di tecnologie evolute di monitoraggio e controllo, la digitalizzazione degli asset e interventi volti a rafforzare la resilienza della rete rispetto agli impatti del cambiamento climatico. Sottopancia: Giuseppina Di Foggia, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, energia, ambiente, digitalizzazione, cambiamento climatico, rete elettrica nazionale

