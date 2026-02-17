Video

Tech, D'Angelo (Acer): "L'Ai cambierà modo di comunicare e di lavorare"

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Acer crede che, come tutte le rivoluzioni tecnologiche, anche l’intelligenza artificiale integrata sia qualcosa che cambierà il modo in cui comunichiamo e lavoriamo e il consumatore, comincerà a utilizzare sempre più questo tecnologia, forse senza neanche rendersi conto della grandezza della rivoluzione che stiamo attraversando”. A dirlo Gianluca D’Angelo, country head di Acer Italia e Grecia, in occasione dell’incontro con la stampa a Milano con cui Acer ha celebrato i suoi 50 anni ed ha tracciato la direzione per i prossimi 50

