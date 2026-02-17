News

Padova, trovato morto il poliziotto che salvò bimba da annegamento a Jesolo

by Adnkronos
(Adnkronos) – Appartiene a un poliziotto della questura di Padova, il corpo senza vita ritrovato ieri nelle acque del Brenta a Cadoneghe (Padova). Si tratta di Ivan Francescon, 52 anni, in servizio al reparto prevenzione crimine del Veneto. Francescon nel giugno dello scorso anno era salito alla ribalta delle cronache perché, in vacanza con la famiglia a Jesolo (Venezia), si era gettato in acqua per salvare una bambina di 10 anni che stava affogando tra le onde e il padre di lei, anche lui in difficoltà. Per il suo gesto eroico, Francescon venne premiato dal questore di Padova Odorisio. Il poliziotto lascia una moglie e un figlio appena maggiorenne.  

cronaca

