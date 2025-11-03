Tasca: “Aiutiamo 17 mila persone e promuoviamo comunità energetiche solidali”

Tasca: “Il libro nasce dall’esigenza di condividere le esperienze maturate in quasi dieci anni di attività del Banco dell’Energia. In questi anni abbiamo distribuito oltre 13 milioni di euro su tutto il territorio nazionale, raggiungendo più di 17 mila persone e attivando quasi 10 comunità energetiche solidali.” Queste le parole di Roberto Tasca, presidente Banco dell’energia e A2A, in occasione della presentazione del volume “Povertà energetica e accesso equo all’energia: una riflessione sulla società contemporanea”, realizzato dalla Fondazione Banco dell’energia in collaborazione con l’Università Luiss.