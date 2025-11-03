Video

Career Day Luiss: il ponte tra università e imprese per la prima volta nel cuore di Milano

by Adnkronos
Giunto per la prima volta nel cuore della capitale economica del Paese per una giornata interamente dedicata all’incontro tra talenti e aziende, il Career Day Luiss, si è svolto al Milano Luiss Hub, spazio che prevede anche il coinvolgimento del Comune di Milano, che per l’occasione si è trasformato in un luogo di dialogo tra università e mondo del lavoro. L’intento dell’università Luiss, infatti, è accompagnare studenti e laureati nella costruzione del loro percorso professionale, grazie a un solido network di collaborazioni con aziende e realtà professionali nazionali e internazionali.

