Solids Parma 2026 cresce e punta sulla trasversalità

by Adnkronos
A Solids Parma 2026 si conferma la crescita dell’unico evento italiano dedicato alla gestione dei solidi sfusi, capace di mettere in dialogo comparti industriali diversi. Come spiega Ginevra Colombo-Ercole, head of event: “È una fiera decisamente unica, perché è molto trasversale dal punto di vista dei visitatori… si rivolge a chiunque operi nell’industria di processo… quindi un contesto davvero multimateriale. Gli espositori sono produttori di tecnologie per la trasformazione e la gestione dei solidi”. Una formula che premia: “La manifestazione è in crescita… gli espositori sono cresciuti del 15% rispetto all’edizione scorsa e siamo molto ottimisti sull’andamento dei visitatori”.

