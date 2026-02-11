Video

Innovazione per polveri e solidi: Wam Italia scommette su Solids

by Adnkronos
Tra i protagonisti di Solids Parma 2026 c’è Wam Italia, che presenta tecnologie dedicate alla gestione di polveri e materiali solidi. Il direttore generale Filippo Soffritti spiega: “Noi siamo al Solids perché riteniamo che questa sia la fiera per noi… qui riusciamo a portare tutte le nostre novità”. Tra le innovazioni: un nuovo miscelatore a facile pulizia per alimentare e chimico, sistemi di dosaggio più precisi e filtri orientati a efficienza e sostenibilità. Nonostante le incertezze globali, Soffritti conclude: “Noi siamo molto ottimisti… la presenza in molti mercati e settori ci dà fiducia per il futuro”.

