Sanità: nuove figure per il Ssn del futuro con il progetto ‘Officina delle competenze’

L’innovazione da sola non basta. Per riformare il Sistema sanitario nazionale occorre investire anche – e soprattutto – nelle persone e nelle competenze necessarie per rendere le innovazioni davvero efficaci. Nasce per questo ‘Officina delle competenze’, un’iniziativa promossa da Johnson & Johnson in collaborazione con Atems, l’Alta scuola di economia e management dei Sistemi sanitari dell’università Cattolica del Sacro Cuore. L’incubatore formerà figure professionali capaci di supportare il Servizio sanitario nazionale nell’affrontare le sfide tecnologiche e organizzative del prossimo futuro.

