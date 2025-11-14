Terna: candidature più che raddoppiate per la IV edizione del Master del Tyrrhenian Lab

Sono passate da 170 della prima edizione alle 400 attuali le candidature per il master di II livello “Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica”, promosso dalla società guidata da Giuseppina di Foggia in collaborazione con le Università degli Studi di Cagliari, Palermo e Salerno, nell’ambito del progetto Tyrrhenian Lab. Il percorso formativo, che ha preso il via negli atenei delle tre città, è stato esteso di due anni. Al termine del programma, le 57 persone selezionate saranno assunte nelle tre sedi territoriali del Gruppo.