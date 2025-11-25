Sanità: Mons. Paglia, ‘legge 33 supera distinzione tra sanitario e sociale’

“Nessuno dev’essere lasciato solo. In questo, c’è da superare, come fa la Legge 33, la distinzione tra sanitario e sociale: gli anziani non hanno bisogno solo dell’iniezione, ma anche della compagnia. La solitudine non è una questione sanitaria, ma lo diventa il giorno dopo. Ecco perché si tratta di inventare un modo dignitoso di vivere, perché si possa invecchiare degnamente nel nostro Paese”. Lo ha detto monsignor Vincenzo Paglia, presidente Commissione riforma assistenza sanitaria e sociosanitaria popolazione anziana presso il ministero della Salute, intervenendo alla ventesima edizione del Forum Risk Management ad Arezzo.