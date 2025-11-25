Manovra, la Commissione Ue promuove l’Italia

La Commissione Europea ‘promuove’ la manovra economica dell’Italia per il 2026, insieme a quelle di altri undici Stati membri. Dei 17 documenti programmatici di bilancio di Paesi dell’area euro per i quali l’esecutivo Ue ha redatto delle opinioni, dodici sono stati giudicati “conformi” alle raccomandazioni. Questi Stati membri sono pertanto “invitati a continuare ad attuare le politiche di bilancio nel 2026, come previsto”. Si tratta di Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Portogallo e Slovacchia.

Ascolta “Eurofocus” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/eurofocus/) e su tutte le piattaforme di streaming.

Estratti audio: archivio audiovisivi Adnkronos.

Musiche su licenza Machiavelli Music.