Video

Sanità: Mandelli (Fofi), ‘svolta più importante per Paese è ripensare il Ssn’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Credo che la svolta più importante, in questo momento particolare del Paese, sia affrontare il futuro ripensando in modo strutturale l’intero Servizio sanitario nazionale, razionalizzando anche la spesa. È evidente che il contributo destinato al settore sanitario attraverso la legge di bilancio sia significativo, ma, considerando l’aumento della popolazione anziana, la diffusione delle cronicità, l’incidenza delle malattie e i progressi del mondo del farmaco, non ci sarà mai una dotazione economica sufficiente a soddisfare in modo pieno ed esaustivo tutte le legittime esigenze di salute degli italiani”. Lo ha detto Andrea Mandelli, presidente di Fofi, la Federazione ordini dei farmacisti italiani, partecipando oggi a Roma alla presentazione del 21esimo Rapporto sanità del Crea, il Centro per la ricerca economica applicata in sanità e della Fimmg, la Federazione italiana medici di medicina generale alla sede del Cnel, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.

Potrebbe interessarti

Sanità: Sereni (Pd), ‘rapporto Crea evidenzia bisogno di...

Sanità: Garavaglia (Pd), ‘Ssn deve rispondere a bisogni...

Sanità: De Lorenzo (Favo), ‘nel Ssn manca supporto...

Mattarella ha incontrato le atlete e gli atleti...

Sanità: Polistena (Crea), ‘equità Ssn in sofferenza, famiglie...

Tech: esperto Temporelli, ‘sistemi di trattamento in grado...

Cimenti (Assogasliquidi-Federchimica): “Nuova normativa comporterà aumento di costi,...

Roggerone (Assogasliquidi-Federchimica): “Investiremo per trovare soluzioni alternative ed

Buccetti (BIP): “Esplorare carburanti alternativi per facilitare la...

Stefano (Assogasliquidi-Federchimica): “La transizione non è a costo...