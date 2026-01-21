Mattarella ha incontrato le atlete e gli atleti paralimpici vincitori dei Mondiali

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale le atlete e gli atleti paralimpici vincitori delle medaglie d’oro ai Campionati del Mondo e alle Deaflympics 2025. Video Adnkronos 0 comment 0 FacebookTwitterPinterestEmail Adnkronos previous post Sanità: Mandelli (Fofi), ‘svolta più importante per Paese è ripensare il Ssn’ next post Sanità: De Lorenzo (Favo), ‘nel Ssn manca supporto a persone non più curabili’ Potrebbe interessarti Sanità: Sereni (Pd), ‘rapporto Crea evidenzia bisogno di... 21 Gennaio 2026 Sanità: Garavaglia (Pd), ‘Ssn deve rispondere a bisogni... 21 Gennaio 2026 Sanità: De Lorenzo (Favo), ‘nel Ssn manca supporto... 21 Gennaio 2026 Sanità: Mandelli (Fofi), ‘svolta più importante per Paese... 21 Gennaio 2026 Sanità: Polistena (Crea), ‘equità Ssn in sofferenza, famiglie... 21 Gennaio 2026 Tech: esperto Temporelli, ‘sistemi di trattamento in grado... 21 Gennaio 2026 Cimenti (Assogasliquidi-Federchimica): “Nuova normativa comporterà aumento di costi,... 21 Gennaio 2026 Roggerone (Assogasliquidi-Federchimica): “Investiremo per trovare soluzioni alternative ed 21 Gennaio 2026 Buccetti (BIP): “Esplorare carburanti alternativi per facilitare la... 21 Gennaio 2026 Stefano (Assogasliquidi-Federchimica): “La transizione non è a costo... 21 Gennaio 2026