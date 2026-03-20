Video

Sanità: Deiana (Confassociazioni), ‘organizzazioni ospedaliere rendano Ai più efficiente possibile’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Caricare nella versione Health di Chat Gpt i dati sensibili dei pazienti può essere un problema e questo è già un elemento su cui tutte le strutture organizzative sanitarie devono riflettere”. I sistemi di Ai non sono “software, ma architetture che, come tali, devono essere integrate nei processi organizzativi. Pertanto, per sfruttarle al meglio e aumentare la produttività e gli impatti, in termini di salute, le organizzazioni ospedaliere sanitarie dovranno integrarle in modo da renderle più efficienti possibile”. Lo ha detto Angelo Deiana, presidente di Confassociazioni, in occasione dell’evento ‘Ai & Cybersecurity in Sanità’, organizzato a Palazzo Madama

Potrebbe interessarti

Sanità: Violetti (Confassociazioni digital), ‘autodiagnosi con chatbot? Affidabilità...

Consulenti lavoro: Dalla Mutta (pres. Enpacl) “Lavoriamo per...

Marco Biagi: Piscopo (Ministero del Lavoro) “Stiamo attuando...

Rotocalco n° 11 dell’18 marzo 2026

Infrastrutture: Cozzoli (Ads), ‘ai anticipa e previene rischi...

Infrastrutture: D’Angelo (Vigili del Fuoco), ‘accordo con Ads...

Infrastrutture: Vaghi (Ads), ‘con ai meno rischi per...

Orban (e Fico) contro tutti, il Consiglio si...

Milano-Cortina, presentata la ricerca su parità di genere...

Turismo e sviluppo: Micheli ‘La Calabria ha tutto...