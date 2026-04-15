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Sanità: Chiriatti (Lenovo), ‘medici imparino a delegare all’Ai con consapevolezza’

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“I medici non devono programmare, non devono imparare a fare attività specifiche, informatiche, ma devono imparare a delegare con consapevolezza. L’intelligenza artificiale è un sistema che aiuta nelle previsioni. Non dà un risultato deterministico. Occorre pertanto imparare a porre le domande giuste e soprattutto a valutare il risultato”. Sono le parole di Massimo Chiriatti, chief Technology & Innovation Officer, Italy Lenovo, intervenuto a Roma al convegno ‘Adnkronos Q&A – Salute, prevenzione e risorse: le sfide’.

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Italia economia n° 15 del 15 aprile 2026