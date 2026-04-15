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Sanità: Esposti (San Donato), ‘Ssn sempre più competitivo con IA’

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“L’intelligenza artificiale deve essere l’occasione che permetterà al nostro amato Sistema sanitario nazionale di rimanere competitivo e di continuare a dare risposte a tutti i cittadini. La ricerca in Italia oggi vive un momento di difficoltà a reperire finanziamenti. Dobbiamo essere in grado di trovare le strade per vincere questa sfida”. Lo ha detto Federico Esposti, direttore strategico Gruppo San Donato, partecipando al convegno ‘Adnkronos Q&A – Salute, prevenzione e risorse: le sfide’, a Roma.

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Italia economia n° 15 del 15 aprile 2026