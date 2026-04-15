Economia: Mulè (Fi), ‘Valorizzare 47mila dimore storiche con norme rapide e Art Bonus esteso’

“Le istituzioni devono aiutare le dimore storiche attraverso la semplificazione normativa. Occorre portare a compimento l’Art Bonus, estendendolo anche al terzo settore e alle fondazioni che gestiscono dimore storiche, con un credito d’imposta del 65% rimborsabile in tre anni.” Queste le parole di Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera, intervenuto alla 49° Assemblea dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, dal titolo “Patrimonio privato, valore pubblico: il ruolo delle dimore storiche per il sistema Paese”, tenutasi a Roma al Teatro Argentina.