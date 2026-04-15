Economia: Odescalchi (Adsi), ’46mila dimore storiche, presidio culturale, economico e occupazionale’

“Ci definiamo il museo più grande e diffuso d’Italia, perché questi luoghi sono veri presidi sui territori, motori di economia per la filiera del restauro, per il turismo e per tutte le attività legate all’accoglienza. Collaborazione tra pubblico e privato fondamentale per presidiare il territorio.” Così Maria Pace Odescalchi, presidente dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, alla 49° Assemblea dell’Adsi, dal titolo “Patrimonio privato, valore pubblico: il ruolo delle dimore storiche per il sistema Paese”, tenutasi a Roma al Teatro Argentina.