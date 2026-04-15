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Farmaceutica: Cattani (Farmindustria), ‘priorità a Testo unico e abolizione payback’

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“L’industria farmaceutica è traino nell’export, lavoriamo con velocità su due priorità: sostenere l’innovazione partendo dal payaback che va tolto, e in questo il Governo ha dato un segnale positivo scendendo di 1 punto di percentuale; e poi il Testo unico per la legislazione farmaceutica, un’opportunità di riforma e di riallocazione di risorse”. Così Marcello Cattani, presidente di Farmindustria, nel suo intervento in collegamento al convegno ‘Adnkronos Q&A – Salute, prevenzione e risorse: le sfide’, a Roma.

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Italia economia n° 15 del 15 aprile 2026