Video

Sanità: Bellantone (Iss), ‘lasciare a Regioni capacità gestionale’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Al Forum Risk Management “ho sentito parlare di collaborazione leale: è proprio questo il segreto. In linea di massima, in uno Stato efficiente in cui ci siano le Regioni, bisognerebbe avere un coordinamento centrale, lasciando ad esse la capacità gestionale”. E’ quanto affermato da Rocco Bellantone, presidente dell’Iss-Istituto superiore di sanità, in occasione della ventesima edizione dell’appuntamento annuale degli operatori del Ssn per discutere e proporre soluzioni innovative per l’intero sistema salute.

Potrebbe interessarti

Sergio Caputo live all’Adnkronos

Sanità: Mennini, ‘investimento per ridurre gap tra Regioni’

Sanità: Nisticò (Aifa), ‘tutela salute dei cittadini è...

Motori: Nalli (Suzuki Italia), ‘mercato 2025 non frizzante,...

Sergio Caputo: “Sanremo? Grazie, ‘Vado alle Hawaii'”

Trump: “Siamo vicini a un’intesa”

Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra:...

Sergio Caputo: “Sanremo? Grazie, vado alle Hawaii”

Sanità: Giannotti (Forum Risk Management), ‘premiamo aziende più...

Sanità: Cartabellotta (Fondazione Gimbe), ‘necessario progressivo rifinanziamento pubblico’