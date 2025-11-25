Motori

In arrivo nuovi marchi per il Gruppo Chery

by Adnkronos
(Adnkronos) – l Gruppo Chery accelera il proprio piano di espansione in Italia: dopo il lancio di OMODA & JAECOO, arrivano nel mercato nazionale tre nuovi marchi – LEPAS, iCAUR ed EXLANTIX , che debutteranno tra il 2026 e i prossimi cinque anni. 

LEPAS, atteso in Italia dal 2026, si posiziona come brand votato a una mobilità elegante e tecnologica. Presentato in anteprima europea al Salone di Torino, porterà sul mercato modelli come l’ammiraglia L8 e le più compatte L6 e L4.
 

iCAUR, in arrivo nel 2027, proporrà una gamma di veicoli che fonde design classico e innovazione. Il debutto italiano sarà affidato al SUV V27, dotato di tecnologia ibrida a range extender, autonomia elettrica di circa 200 km e potenza fino a 455 CV.  

EXLANTIX, il marchio elettrico di fascia alta di Chery, previsto in Italia entro i prossimi cinque anni. La gamma comprende modelli come la berlina ES e il SUV ET, già affermato in Asia e votato “Auto dell’Anno” in Cina nel 2024. 

«Siamo entusiasti di portare LEPAS, iCAUR ed EXLANTIX in Italia», ha dichiarato Kevin Cheng, CEO OMODA & JAECOO Automotive Italy, sottolineando come il rafforzamento dell’offerta premium rappresenti «una tappa strategica per il nostro Gruppo e per il mercato italiano». 

